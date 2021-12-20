Регулятор ЕС одобрил вакцину от COVID-19 компании Novavax

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный сегодня пресс-релиз европейского регулятора.
"Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом", - отметили в агентстве. Согласно исследованиям, эффективность препарата составляет около 90%.
Теперь Еврокомиссия должна утвердить решение регулятора, чтобы вакцину смогли использовать страны ЕС.
На данный момент в ЕС одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции: Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Как пишет РИА Новости, еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины.-0-