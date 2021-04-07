Регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора ЕС.
"EMA призывает работников сферы здравоохранения и вакцинируемых людей оставаться осведомленными о возможности очень редких случаев тромбоза в течение двух недель с момента прививки", - говорится в заявлении.
В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски.
Регулятор ЕС не стал выделять специфические факторы риска при использовании вакцины AstraZeneca.-0-