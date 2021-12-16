Регулятор Новой Зеландии одобрил вакцину Pfizer для иммунизации детей от 5 до 11 лет

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новозеландское управление по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий Medsafe предварительно одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной американо-германским консорциумом Pfizer - BioNTech, для иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную сегодня информацию регулятора.

"Medsafe предоставила предварительное одобрение компании Pfizer для использования ее вакцины против COVID-19 при иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Предварительное одобрение предусматривает применение двух доз детской вакцины Pfizer COVID-19, вводимых с интервалом не менее 21 дня", - указано в сообщении ведомства.

Отмечается также, что одобрение Medsafe стало первым шагом к началу иммунизации детей в стране. На следующем этапе техническая консультативная группа по вакцинации против COVID-19 должна разработать и предоставить Министерству здравоохранения Новой Зеландии практические рекомендации по применению препарата. Ожидается, что правительство страны примет решение о вакцинации детей от 5 до 11 лет против коронавируса в январе 2022 года.

Национальная программа вакцинации в Новой Зеландии началась 20 февраля текущего года. Первыми получили вакцину сотрудники государственных карантинных центров, пограничной службы и военные. По данным новозеландского Минздрава, к настоящему времени в стране с населением чуть более 5,1 млн человек полностью вакцинированы 90% граждан старше 12 лет.

Число инфицированных коронавирусом в Новой Зеландии достигло 13 143, умерли за все время эпидемии 47 заразившихся.-0-