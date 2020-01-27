Рейс Хабаровск - Москва возвращается в аэропорт из-за звонка о бомбе на борту

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лайнер, направляющийся из Хабаровска в Москву, возвращается в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Хабаровска.

"На пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск - Москва. Он возвращается обратно", - сказали в пресс-службе.

По данным портала Flightradar24, самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, подал сигнал тревоги после часа полета.

По данным сайта аэропорта Шереметьево, рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16.15 по местному времени. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа. "Сейчас самолет готовится к посадке, все службы приведены в готовность. Через полчаса, ориентировочно, сядет", - сказал представитель аэропорта.-0-