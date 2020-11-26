Рейс Москва - Чжэнчжоу отменили из-за одинаковых тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс российской авиакомпании "Икар" Москва - Чжэнчжоу (китайская провинция Хэнань) был отменен после того, как 190 пассажиров рейса предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Об этом сообщило посольство КНР в РФ, передает ТАСС.

"Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья", - указывается в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства в китайской социальной сети WeChat.

Как установило посольство, авиаперевозчик "организовал централизованное тестирование" пассажиров рейса. В документе также подчеркивается, что "авиакомпания "Икар" и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумное объяснение результатам тестов". "Посольство обратилось к авиакомпании организовать повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела для пассажиров рейса, а также надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов", - говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее власти Китая ввели требование для въезжающих в страну предоставлять не только ПЦР-тест на коронавирус, но и серологический тест на антитела к COVID-19. Новые меры были объяснены ростом числа ввозных случаев заражения. На основе результатов двух тестов пассажирам присваивается "код здоровья", необходимый для посадки на рейс.

В этом месяце власти КНР на неделю приостанавливали рейс российской авиакомпании "Икар" EO429 сообщением Москва - Чжэнчжоу из-за выявления на борту пассажиров с коронавирусом.-0-