Рейс Москва - Сочи авиакомпании S7 вернулся в Домодедово из-за остановки двигателя

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за отключения двигателя. Об этом 23 декабря сообщил ТАСС.

"При выполнении рейса 1023 Москва - Сочи после взлета на высоте около 3 тыс. м произошло отключение первого двигателя самолета Airbus A321. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Домодедово", - объяснили ТАСС в пресс-службе S7. Посадка была совершена благополучно. На борту лайнера находились 192 пассажира.

В S7 подчеркнули, что подобные ситуации пилоты авиакомпании отрабатывают во время подготовки. "Угрозы безопасности пассажиров не было. Двухдвигательные самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем", - отметили в пресс-службе S7.-0-