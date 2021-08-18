Рейтинг Байдена стал самым низким за время его президентства 

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан". Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, сообщает ТАСС.





Отмечается, что такая оценка деятельности Джо Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.





По сравнению с аналогичным опросом, проведенным Reuters и службой Ipsos в минувшую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%: согласно предыдущим показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.





Между тем в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за все происходящее в настоящий момент в Афганистане и те решения, которые были приняты американским правительством. Соединенные Штаты понимали, что радикальное движение "Талибан" может взять Афганистан под контроль, но не думали, что это произойдет так быстро, отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.





Он также сообщил, что радикальное движение "Талибан" захватило значительную часть американских вооружений в Афганистане, Вашингтон не ожидает их возвращения.





Белый дом пока не может предсказывать, какими будут отношения Вашингтона с Кабулом, добавил Джейк Салливан. Соединенные Штаты могут использовать санкции, а также осуждение и изоляцию со стороны международного сообщества с целью заставить "Талибан" выполнять взятые на себя обязательства по ситуации в Афганистане, подчеркнул Салливан.





В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты ожидают от радикального движения "Талибан" выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека.





После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Боевики движения 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Влиятельные местные политики Хамид Карзай, Абдулла Абдулла и Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению "Талибан". Западные страны эвакуируют из страны своих граждан и сотрудников посольств.





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Накануне представитель движения "Талибан" заявил, что талибы обещают не мстить никому и учесть прошлые ошибки. Он также сообщил, что талибы помиловали и амнистировали всех, кто выступал против. Граждан Афганистана призвали сдать оружие и боеприпасы.-0-