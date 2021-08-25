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25 августа 2021, 10:14

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена снизился до 41%

Джо Байден. Фото Reuters
Джо Байден. Фото Reuters
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 41% из-за прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан". Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на опрос, проведенный совместно с университетом Саффолк.

Согласно данным опроса, деятельность Джо Байдена на сегодняшний день осуждают 55% американцев. Отмечается, что такая оценка деятельности американского лидера стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства. Неделей ранее рейтинг одобрения президента США составлял 46%.

"Сегодня общее одобрение президента Байдена ухудшилось из-за его ужасной политики в отношении Афганистана", - сказал директор Саффолкского центра политических исследований Дэвид Палеологос.

14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-
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