Рейтинг президента Латвии достиг исторически низкого уровня

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг президента Латвии Эгила Левитса достиг исторически низкой оценки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским центром изучения общественного мнения SKDS, сообщает Delfi.Позитивно работу главы государств оценивают лишь 25% участников опроса, 60% респондентов оценили работу Эгила Левитса негативно.По словам директора SKDS социолога Арниса Кактиньша, если сравнивать рейтинг Эгила Левитса с рейтингами его предшественников, то можно заметить, что у него исторически худший показатель. Он также предположил, что это может быть связано с ситуацией с COVID-19."Обществу требуются сильные лидеры, нужен тот, что будет управлять этим государством. Латвийское правительство относительно слабо справляется с кризисом, и если мы посмотрим на президента, мы не сможем сказать, что у нас есть сильная рука, чтобы навести порядок в стране так, чтобы мы сказали - у нас есть сильный лидер, капитан", - считает эксперт.Также Арнис Кактиньш отметил, что если популярность главы государства будет оставаться на низком уровне, маловероятно, что его переизберут на второй срок.-0-