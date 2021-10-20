Рейтинг Зеленского упал до 24,7%

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если бы президентские выборы в Украине проходили в октябре 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 24,7% украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Исследование КМИС проводилось с 15 по 18 октября. Всего были опрошены 1,2 тыс. человек. Месяц назад рейтинг действующего президента был значительно выше - 33,3%. По результатам октябрьского опроса также было определено: большинство респондентов (61,7%) считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович высказал мнение о губительной политике украинских властей. Действия правительства ведут страну к катастрофе, а приближающаяся зима это покажет, убежден депутат.-0-