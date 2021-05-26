Рекордно большая концентрация соединений ртути была обнаружена в желобах Тихого океана

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Океанологи обнаружили рекордно большую концентрацию токсичных соединений ртути на дне сразу двух глубоководных желобов в Тихом океане, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature Communications.

Около десяти лет назад экологи обнаружили в вечной мерзлоте Сибири в России и в приполярных областях Северной Америки большое количество соединений ртути. В последние годы мерзлота стала таять, в результате чего эти токсичные вещества стали попадать в местные реки.

Ученые предполагают, что источником подобных соединений ртути служат атмосферные осадки, которые переносят в себе отходы промышленного производства и газообразные выбросы вулканов. Из-за этого концентрация ядовитого металла в водах северных рек летом увеличивается примерно в два-три раза, что представляет серьезную угрозу для местной фауны и людей.

Новое исследование показало, что еще больше токсичных соединений ртути может быть в отложениях на дне Тихого океана, сразу в нескольких крупных глубоководных желобах. К такому выводу пришли Петер Аутридж из Орхусского университета (Дания) и его коллеги, изучая пробы грунта, собранные с помощью исследовательского судна RV Sonne в двух крупных впадинах - Атакамском желобе и желобе Кермадек. В химическом составе этих проб ученые обнаружили много органических соединений ртути. В верхних слоях грунта, которые сформировались в последние сто лет, их концентрация в некоторых случаях была выше, чем в промышленных сточных водах и в реках и ледниках Арктики.

Изотопный анализ грунта указал, что подавляющая часть токсичных соединений ртути попала туда вместе с различными частицами органики, которая постоянно падает на дно этих желобов, а не в результате активности вулканов, гидротермальных источников или из-за пока не изученных химических процессов в почве. Это говорит о том, что в последние два столетия объемы выбросов ртути в атмосферу и гидросферу заметно выросли. По расчетам океанологов, каждый год грунт глубоководных желобов Мирового океана поглощает более 73 т соединений этого токсичного металла, что значительно больше прошлых оценок.

"У этого открытия есть хорошая и плохая сторона. Плохая заключается в том, что запредельно высокая концентрация ртути в отложениях на дне этих океанических впадин показывает, насколько сильно увеличилось количество выбросов ее соединений за последние годы. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что значительная часть этих соединений оказывается захороненной в глубоководных желобах, откуда ртуть уже не может вернуться в биосферу", - подытожил еще один автор работы - профессор Орхусского университета Хамед Саней.-0-