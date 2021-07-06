Рекордно высокие температуры воздуха зафиксированы в Северной Европе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии, Норвегии и Швеции метеорологи зарегистрировали в последние дни рекордно высокие температуры. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В финском заповеднике Кево в Лапландии в минувшие выходные зафиксировали температуру в плюс 33,5 градусов Цельсия, это самая высокая температура с 1914 года, когда власти зарегистрировали плюс 34,7 градусов Цельсия.

Метеорологический институт в Норвегии зафиксировал температуру в плюс 34 градуса Цельсия в коммуне Салтдал неподалеку от полярного круга. Это самая высокая температура с начала этого года, зафиксированная в Норвегии, и она всего на 1,6 градуса ниже исторического максимума страны за всю историю.

Рекордные температуры в последней неделе фиксируются и в Швеции. Так, июнь 2021 года в стране признали третьим по уровню температуры за все время наблюдений.

Метеорологи считают, что высокие температуры в Северной Европе являются следствием рекордной волны тепла и лесных пожаров в Северной Америке. Эксперты опасаются, что природные катаклизмы, вызванные климатическим кризисом, будут только усугубляться в ближайшие месяцы.-0-