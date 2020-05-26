Рекордно высокое суточное число летальных исходов из-за COVID-19 зафиксировано в России

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России зафиксировано самое большое число летальных исходов из-за коронавируса за сутки - 174, всего умерли 3 807 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 915 человек, в настоящее время в РФ 362 342 заразившихся во всех регионах страны.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило рекордные 12 331. Количество выздоровевших достигло 131 129 человек и составило 36,2% от общего числа случаев заражения коронавирусом в РФ.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, согласно последним данным сайта Worldometers, превысило 5,6 млн. С момента вспышки скончались 358 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США, на втором - Бразилия, на третьем - Россия.-0-