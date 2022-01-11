Рекордное число госпитализированных с COVID-19 зафиксировали в США

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число госпитализированных с коронавирусом в США достигло рекордных с начала пандемии показателей, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США.

По состоянию на 11 января в американских больницах с подтвержденным коронавирусом проходят лечение более 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда число госпитализированных с коронавирусом в США составило 142 246 человек.

При этом в стране быстрыми темпами распространяется омикрон-штамм инфекции. Телекомпания CNN отмечает, что за последние две недели наполняемость больниц США пациентами выросла более чем вдвое, и связывает это с новым штаммом.

Накануне агентство Reuters сообщило, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений с начала пандемии среди всех стран мира. В стране за сутки было выявлено более 1,13 млн случаев заражения. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 61,5 млн, умерли 839,5 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.-0-