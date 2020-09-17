Рекордное число новых случаев COVID-19 выявили в Украине

17 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 584 новых случая заражения коронавирусом. Это наибольшее число с начала эпидемии в стране.

Больше всего больных за сутки выявлено в Харьковской (483), Тернопольской областях (390), Киеве (379) и Одесской области (325). Общее число зараженных COVID-19 с начала эпидемии возросло до 166 244.

От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки умерли 60 человек. Всего в Украине скончались 3,4 тыс. зараженных COVID-19.

Выздоровели за сутки 1 589 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее число выздоровевших в Украине составляет 73 913 человек.

По последним данным Reuters, всего в мире подтверждено 29,933 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 937 тыс. зараженных. Наибольшее число больных выявлено в США (6,648 млн), Индии (5,118 млн) и Бразилии (4,419 млн).-0-