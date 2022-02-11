Рекордное число патентных заявок поступило в ВОИС в 2021 году

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордное количество патентных заявок поступило в 2021 году во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В 2021 году инновационные предприятия и новаторы во всем мире смогли преодолеть проблемы, вызванные пандемией COVID-19, и объем глобальных услуг ВОИС в отношении патентов, товарных знаков и образцов достиг рекордного уровня.

Число международных патентных заявок, поданных по процедуре Договора о патентной кооперации ВОИС, - один из наиболее широко используемых параметров для определения уровня инновационной деятельности. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,9% и достиг рекордного значения за всю историю - 277 500 заявок. Лидирующие позиции заняли страны Азии, на долю которых пришлось 54,1% всех заявок. Тогда как в 2011 году этот показатель по региону составил лишь 38,5%.

Также отмечается, что темпы роста числа пользователей глобальных систем регистрации товарных знаков и образцов, используемых для охраны и продвижения брендов и для охраны дизайнов, достигли нового рекордного показателя. Кроме того, достигли рекордного уровня масштабы деятельности ВОИС по борьбе с киберсквоттингом, арбитражу и посредничеству.

"Эти цифры показывают, что человеческая изобретательность и дух предпринимательства по-прежнему сильны, несмотря на проблемы, вызванные пандемией", - сказал генеральный директор ВОИС Дарен Танг.

Инновационная деятельность и глобализация операций приобретают все большее значение для многих предприятий, которые ориентируются на долгосрочную перспективу. Количество заявок на товарные знаки в рамках Мадридской системы - показатель, который свидетельствует о количестве вновь созданных предприятий и брендов, - сократилось в разгар пандемии в 2020 году, но восстановилось в 2021 году благодаря значительному росту числа заявок из Франции, Германии, Великобритании и США. Эксперты отмечают, что компании воспользовались изменением потребительского спроса и ускорением цифровизации, чтобы вывести на рынки новые товары и услуги.-0-