Рекордное число зараженных COVID за сутки зарегистрировано в Дании

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании увеличилось за сутки на 23 228 - до 762 299. Об этом сообщил Государственный институт сыворотки, передает ТАСС.
По мнению экспертов института, рекордное число зараженных обусловлено тем, что многие жители страны сделали ПЦР-тесты сразу после Рождества. Из 189 512 тестов 12,26% были положительными.
В связи с распространением инфекции в Дании в декабре был принят ряд ограничений: в магазинах и ресторанах введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади. Закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Правительство призвало как частные, так и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников.-0-