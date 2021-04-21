Рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки выявили в Индии

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусом в Индии за минувшие сутки заразились свыше 295 тыс. человек, более 2 тыс. скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 15,6 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 13,2 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 182 тыс.

Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 41-й день. Наибольшее их количество пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 62 тыс. заболевших, всего здесь лечение от коронавируса получают более 685 тыс. человек.

При этом Минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 130 млн человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,9 млн. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию начнутся до конца апреля, а производство в стране стартует в мае.-0-