Рекордное число заразившихся коронавирусом выявили за сутки в Республике Корея

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордное число зараженных коронавирусом выявили за сутки в Республике Корея, что обусловлено быстрым распространением омикрон-штамма. Информацию из сводки национального управления по контролю и профилактике заболеваний приводит ТАСС.

Всего за 29 января в стране 17 532 новых случая инфицирования. Днем ранее этот показатель составил 16 096.

Несмотря на рост заболеваемости, в больницах число пациентов в тяжелом и критическом состоянии снизилось до 277.

Сократилось число смертей от последствий COVID-19: за минувшие сутки в республике умерли 20 человек. Общее число летальных исходов в стране достигло 6 732, коэффициент смертности - 0,81%.

Управление по контролю и профилактике заболеваний предупреждает: омикрон-штамм распространяется крайне быстро и уже в ближайшие недели суточное число заразившихся может превысить 100 тыс. Правительство Республики Корея просит граждан свести к минимуму поездки и контакты с другими людьми во время выходных по случаю Нового года по лунному календарю, который будет отмечаться 1 февраля.-0-