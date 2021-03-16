Рекордное количество ураганов и сотни погибших - эксперты ВМО подвели итоги 2020 года

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ежегодной сессии Комитета по ураганам Всемирной метеорологической организации (ВМО) подвели итоги рекордного сезона ураганов в Атлантике в 2020 году. Эксперты заявили о рекордном количестве ураганов и сотнях погибших, сообщается на сайте центра новостей ООН.

По оценкам экспертов, 2020 год был шестым годом подряд, когда число и интенсивность тропических циклонов значительно превышала средние показатели. Сообщается о 30 тропических циклонах, в том числе - 13 ураганах, произошедших в прошлом году.

"Сезон ураганов-2020 был одним из самых тяжелых за 40-летнюю историю наблюдений Программы ВМО по тропическим циклонам. Рекордное число ураганов и пандемия COVID-19 привели к настоящей катастрофе", - сказал глава ВМО Петтери Таалас.

Вместе с тем в ВМО отметили, что экспертная поддержка организации помогла странам подготовиться к экстремальным погодным явлениям, в том числе - за счет точного прогнозирования. Председатель Комитета по ураганам Кеннет Грэм сказал, что благодаря высокой степени готовности в 2020 году удалось спасти сотни и даже тысячи жизней. "Своевременные, точечные предупреждения (о циклонах) позволили принять сбалансированные решения в ситуации выбора между эвакуацией и ограничениями в передвижении в разгар пандемии", - заявил он.

В ВМО также подчеркнули, что самый большой ущерб ураганы наносят малым островным государствам Карибского бассейна и развивающимся странам Центральной Америки.

"Мы не можем остановить эту невероятную силу природы, но у нас есть возможность свести к минимуму человеческие жертвы и материальные потери с помощью новейших технологий прогнозирования, а также тесной региональной координации и сотрудничества", - сказал глава метеослужбы Ямайки Эван Томпсон.

Напомним, сезон ураганов в Атлантике начинается 1 июня и заканчивается 30 ноября.-0-