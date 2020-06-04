Рекордное суточное число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на 4 июня лабораторно подтверждены 25 411 случаев COVID-19. За сутки зафиксированы 588 новых случаев - это рекордное число с начала эпидемии в Украине, сообщает Укринформ.

"У нас сегодня, с одной стороны, есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели, - 602 человека, и антирекорд по количеству подтвержденных случаев за все время пандемии - 588", - рассказал на брифинге 4 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что в Минздраве понимали, что на этапах выхода из карантина может увеличиться количество больных COVID-19. По его словам, специалисты контролируют ситуацию и проводят эпидемиологическое расследование каждого случая.

Максим Степанов также напомнил, что смягчение карантина четко регламентируется противоэпидемиологическими мерами, и призвал соблюдать рекомендации Минздрава.

Как сообщалось, правительство Украины с 12 марта ввело в стране карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах. Первые ослабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая объявлен следующий этап ослабления карантина. Также Кабинет министров Украины принял решение об установлении адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня.

Последние данные Университета Джонса Хопкинса по распространению нового коронавируса определили десятку стран с наибольшим распространением заболевания: США (1,8 млн), Бразилия (584 тыс.), Россия (441 тыс.), Великобритания (281 тыс.), Испания (240 тыс.), Италия (233 тыс.), Индия (216 тыс.), Франция (188 тыс.), Германия (184 тыс.), Перу (178 тыс.).-0-