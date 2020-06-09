Рекордный обвал экспорта произошел в Германии на фоне пандемии

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии на фоне пандемии коронавируса произошел самый крупный обвал экспорта с 1950 года - за все время статистических наблюдений в сфере внешней торговли ФРГ. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Так, в апреле объем экспорта из ФРГ сократился в сравнении с апрелем 2019 года на 31,1% до 75,7 млрд евро. По сравнению с мартом 2020 года экспорт обвалился на 24%, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии.

В сфере импорта зафиксировано рекордное снижение показателей со времен всемирного финансового кризиса 2009 года - минус 16,5% по сравнению с мартом. Объем импорта в Германию сокращается уже третий месяц подряд. Надежд на перелом ситуации в настоящее время нет: промышленные заказы из-за рубежа в апреле сократились на 28,1% из-за рецессии на таком важнейшем для Германии рынке сбыта, как США.

Значительному снижению объемов экспорта из Германии на фоне пандемии коронавируса также способствовали закрытие границ на внутриевропейском рынке, ограничения в сфере торговли и передвижений во всем мире, а также масштабные перебои на воздушном и морском транспорте.

Ранее Федеральное статистическое ведомство сообщило, что в апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спад в послевоенной истории. По сравнению с мартом производство в реальном секторе в апреле сократилось на 17,9%, с апрелем 2019 года - промышленное производство сократилось на 25,3%.-0-