13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордный рост новых случаев COVID-19 произошел в мире за минувшие сутки, сообщает ресурс Worldometer.

За 12 июня зафиксировано 140917 новых случаев заболевания коронавирусом. Перед этим число заболевших за сутки составляло 137887 человек.

С начала пандемии COVID-19 заразились более 7,7 млн человек. Умерли порядка 428,3 тыс. заболевших.

Наибольшее число случаев коронавируса в США - около 2,1 млн. Далее идут Бразилия (829,9 тыс.), Россия (520,1 тыс.), Индия (309,6 тыс.), Великобритания (292,9 тыс.).

Как сообщает Reuters, в одном из районов Пекина введен механизм реагирования военного времени в связи со вспышкой коронавируса на местном рынке "Синьфади". Мазки из горла у 45 из 517 протестированных на оптовом рынке дали положительный результат на новый коронавирус, хотя ни у одного из этих людей не было симптомов COVID-19.-0-