Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Украине

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Украине зафиксирован 2481 случай заражения коронавирусом. Это рекордное число за все время пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев заражения за минувший день выявлено в Киеве - 265. Кроме того, высокие показатели зафиксированы в Харьковской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Днем ранее в стране было диагностировано 2438 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшнее утро общее количество украинцев, инфицированных коронавирусом, составляет 116 978, из которых умерли 2492, выздоровели 56 138 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране был введен карантин, с 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых, в зависимости от эпидемической ситуации, действуют разные ограничения.-0-