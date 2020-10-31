Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Украине

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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине зарегистрирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны страны.
За сутки зафиксировали 8 752 новых случая коронавируса. Всего в Украине подтвержден 387 481 случай COVID-19.
Число умерших пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 155, всего зарегистрировано 7 196 летальных исходов.
Прежний максимум по суточному приросту зараженных был отмечен накануне, 30 октября, когда зарегистрировали 8 312 новых случаев коронавируса.-0-