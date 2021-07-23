Рекордный уровень случаев Covid среди 20–29-летних в Великобритании

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля людей в возрасте от 20 до 29 лет с положительным результатом на Covid в Англии достигла рекордного уровня. Такую информацию сообщает ВВС.

По данным Министерства здравоохранения Великобритании, за последнюю неделю у 1155 человек в возрасте от 20 лет были положительные результаты на каждые 100 000 населения.

Эксперты говорят, что это самый высокий уровень случаев в любой возрастной группе с момента начала массового тестирования.

Судя по данным, 59% людей в возрасте от 20 до 20 лет получали один укол прививки. Между тем люди в возрасте 85 лет и старше по-прежнему чаще всего нуждаются в стационарной помощи.

Д-р Ивонн Дойл, медицинский директор Департамента общественного здравоохранения Англии, сказала, что количество госпитализаций и смертность не растет так быстро, как в предыдущие волны, но число случаев заболевания растет и будет отслеживаться.-0-