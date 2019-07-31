31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонт моста в Станице Луганской начнут с разминирования прилегающей территории, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Ремонт моста был основной темой обсуждения в ТКГ. "Мы достигли взаимного понимания о конкретных шагах в этом направлении. С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ. В связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска, - сказал Мартин Сайдик. - После завершения разминирования будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, затем начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность составит несколько месяцев".

На прошлом заседании 17 июля в трехсторонней контактной группе пришли к общему пониманию по вопросу ремонта и эксплуатации моста в Станице Луганской. "Украинская сторона восстановит обрушенный пролет моста, ОРЛО восстановят покрытие и ограждения", - процитировал тогда журналистам заявление спецпредставитель.

Кроме соблюдения режима прекращения огня рабочая группа по безопасности обсуждала актуальные вопросы разведения сил и средств, в частности, демонтаж фортификационных сооружений на участке в районе Станицы Луганской. В этой связи Мартин Сайдик выразил искреннюю благодарность сотрудникам СММ ОБСЕ за их сопровождение разведения сил и средств, за вклад при подготовке к ремонту моста.

Экономическая рабочая группа занималась вопросами водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а гуманитарная - продолжила обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к будущему обмену удерживаемыми. Дискуссия по этой теме была конструктивной. Политическая подгруппа обсуждала вопросы, касающиеся имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборов в ОРЛО и ОРДО.-0-