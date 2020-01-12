Рената Литвинова попала под колеса авто

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мерседес" наехал на актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве. Об этом она сама написала на своей странице в Фейсбуке.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения", - написала актриса на соей странице в соцсети.

Актриса отметила доктора Теймура Кулиева также в своей публикации в Instagram, рассказав, что он зашил ей подбородок.

Поклонники Ренаты Литвиновой сильно переживают из-за ДТП. Свое беспокойство они выражают в комментариях к ее посту в Instagram.

"Будьте здоровы! Очень жаль, что это приключилось с вами в день рождения Все будет хорошо!"

"Поправляйтесь! Как же так… В свой день рождения";

"Выздоравливайте, пожалуйста!"

"Как вы себя чувствуете? Газеты врут насчет аварии? Рената, здоровья вам", — написали пользователи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Рената Литвинова попала под колеса автомобиля в свой 53-й день рождения. За рулем машины, сбившей актрису, находилась девушка. Инспекторы ГИБДД выписали ей штраф в размере двух тысяч рублей за то, что она не уступила дорогу пешеходу.-0-