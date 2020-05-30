30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Renault сократит 14 600 рабочих мест в рамках плана, призванного понизить расходы французского автопроизводителя и помочь ему пережить пандемию коронавируса. Около 4 600 позиций будет ликвидировано во Франции, еще 10 000 рабочих мест - на других рынках. Об этом сообщает CNN.

Компания объявила о намерении сократить постоянные расходы более чем на 2 млрд евро в течение следующих трех лет. Она также планирует уменьшить количество автомобилей, выпускаемое в год, с 4 млн до 3,3 млн к 2024 году. Планируется также прекратить продажу автомобилей марки Renault в Китае.

Реализация плана обойдется предприятию в 1,2 млрд евро.-0-