Рэпера Pop Smoke убили при попытке ограбления в собственном доме

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский рэпер Pop Smoke погиб в США от огнестрельного ранения. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в полиции.

По информации портала, в дом рэпера в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния) ворвались два вооруженных человека в масках и капюшонах. Они выстрелили в двадцатилетнего музыканта несколько раз, одно из ранений оказалось смертельным. Преступники скрылись.

Музыканта доставили в больницу, но спасти его не удалось. Был ли рэпер знаком с преступниками, неизвестно.

Pop Smoke (настоящее имя - Башар Барака Джексон) - американский рэпер и автор песен.

Летом 2019 года Pop Smoke выпустил свой первый альбом Meet the Woo, а его песня Welcome to the Party стала хитом в США.-0-