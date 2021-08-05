РЕПОРТАЖ: Огни олимпийского Токио

Японская столица продолжает жить в ритме Олимпиады. Несмотря на то, что зрителей практически на все олимпийские объекты не пускают, интерес к состязаниям лучших атлетов планеты здесь достаточно велик. Одним из мест, где сполна можно ощутить атмосферу Игр, является площадка перед Олимпийским музеем.

Уникальное здание открылось в сентябре 2019 года и с тех пор является любимым местом отдыха горожан. Они охотно фотографируются с расположенными рядом олимпийскими кольцами. Также одними из излюбленных мест для позирования являются статуи Пьера де Кубертена и отца дзюдо Дзигоро Кано, которые приветливо "машут" шляпами прохожим. Пользуются популярностью и чаши олимпийского огня, расположенные здесь же. Благо в Стране восходящего солнца Игры гостили четырежды. Можно не сомневаться, футуристичная чаша с Олимпиады-2020 в форме лотоса также найдет здесь свое место, а пока горожане любуются объектами летних стартов 1964 года, а также Белых игр Саппоро-1972 и Нагано-1998.

Японцы любят спорт и гордятся достижениями атлетов, которые за время участия в Олимпиадах с 1912 года выиграли около 600 медалей на летних и более полусотни наград на зимних Играх.

Например, самым титулованным японским спортсменом в истории Олимпиады является гимнаст Савао Като, выступавший в 60-70-х годах прошлого века. В его коллекции наград 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль главных стартов четырехлетия. С наследием самого титулованного азиатского спортсмена также можно познакомиться в музее. Отметим, что, по словам специалистов, местные легенды охотно пополняют экспозицию и запасники учреждения.

Так что в уникальном здании, потолок которого сделан из ростков деревьев, привезенных иностранцами на Олимпиаду 1964 года, есть на что посмотреть. Также посетители могут познакомиться с различными видами спорта и испытать себя в разных дисциплинах.

Однако сделать это можно не во время Олимпиады. Из-за COVID-19 доступ к сокровищам музея пока закрыт, в отличие от магазина сувениров, расположившегося в этом же здании. Туда стоит большая очередь, причем отнюдь не из туристов, журналистов и спортсменов. Японцы скрупулезно подбирают сувениры себе и в подарок многочисленным родственникам. Благо выбор тут велик и некоторые товары пользуются повышенным спросом.

Темнеет в Токио рано, но, несмотря на сумерки, народ у музея не думает расходиться. Кто-то из них спешит запечатлеть себя на фоне пяти колец, а кто-то посидеть на траве и обсудить новости из стана олимпийской сборной своей страны. Особенно оптимистично настроенные парни и девушки прильнули к заграждению, которое отделяет их от трибун нового Олимпийского стадиона. Они надеются увидеть своих кумиров и взять автограф. Но увы...

Завтра будет новый день, наполненный знаковыми событиями в мире спорта, а значит, скучать японским любителям спорта будет некогда. Жизнь в ритме Олимпиады продолжится, как в песне до сих пор любимой японцами группы Queen.

Токио, БЕЛТА.

Фото Оксаны Манчук.-0-