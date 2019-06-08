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РЕПОРТАЖ: Республика Корея: мода, древность и уважительность

В мире 08.06.2019 | 12:26

Беларусь и Республику Корея разделяют более 7 тыс. км. Несмотря на это, белорусы становятся все более частыми гостями в Сеуле, а корейцы - в Минске. Огромное расстояние, разница культур - не помеха для дружбы и взаимного интереса. В этом убедилась корреспондент БЕЛТА, которая делится впечатлениями о корейской столице, жителях страны, вулканическом острове Чеджу, а также Международном форуме мира и процветания.

Мода в архитектуре и людях

Если бы пришлось давать короткое определение этой стране, то можно сказать - модная и стильная, культурная и уважительная, древняя и очень современная.

Молодежь одета стильно и удобно - широкие брюки, свободные рубашки, кроссовки. Исходят из удобства в одежде и люди постарше. Ни разу не довелось увидеть кого-то на высоких каблуках.

В Корее очень высокий уровень культуры и повсеместно чувствуется чрезвычайно уважительное отношение к старшему поколению. Подавать что-нибудь старшему или же брать от него принято двумя руками. А еще, выражая уважение, принято чуть кланяться.

Красавицы кореянки

Кореянки очень хороши собой - роскошные иссиня-черные волосы, лицо без намека на морщины даже у дам постарше. Видимо, это результат наличия очень мягкой воды, обилия морепродуктов. И, конечно же, косметологическая отрасль отлично работает на эту красоту.

Корейская косметика становится все более популярной в мире. В ее основе - местные цветы, травы, зеленый чай, которые специально выращиваются на плантациях южнокорейских островов. К примеру, цветы камелии привозят только с острова Чеджудо.

Остров Чеджудо: камни, ветер и женщины

Южная Корея богата островами, но есть один, который особо впечатляет, в том числе и корейских туристов. Чеджудо является островом вулканического происхождения и насчитывает много миллионов лет. Это самый большой остров и одновременно самая маленькая провинция страны.

Чеджудо входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Красивейшие водопады, мандариновые рощи, замысловатые горные хребты, необыкновенные пляжи с черными вулканическими камнями, диковинные пещеры наряду с мягким климатом создают особую гармонию и очарование. Плюс дайвинг-центры, поля для гольфа. Что еще надо для интересного отдыха!

Про Чеджудо принято говорить - здесь много камней, много ветра и много женщин. Черные камни вулканического происхождения везде - на пляжах, в тротуарных плитах, в строениях. А еще из них сделаны повсеместно "живущие" на острове деды и многочисленные сувениры. Кстати, особенно тянутся к этим дедушкам представительницы прекрасного пола - по поверью, прикосновение к его носу чуть ли не гарантирует рождение мальчика. Может быть поэтому носы у каменных дедов приплюснутые, шутят местные жители.

"Много женщин" - это про ныряльщиц, которые со дна морского добывают морепродукты, а затем продают их. В основном это дамы серьезного возраста, так зарабатывающие себе на жизнь. Они практически не используют современных приспособлений при нырянии. Говорят, что они ставят рекорды по задержке дыхания под водой. Секреты ныряльщиц передаются из поколения в поколение, правда, желающих заниматься этим тяжелым ремеслом становится все меньше.

Дань уважения этим храбрым женщинам - многочисленные каменные скульптуры ныряльщиц по всему острову.

На острове хорошо развита туристическая инфраструктура. Имеется свой международный аэропорт, который позволяет легко добираться сюда зарубежным туристам и деловым делегациям.

Международный форум мира и процветания в Чеджу

А еще Чеджу называют островом мира, поскольку за последние годы он превратился в традиционную международную площадку переговоров, регионального многостороннего мирного диалога в Восточной Азии. К примеру, 30-31 мая здесь состоялся ежегодный Международный форум в целях мира и процветания. На этот раз его тема звучала так: "Азия на пути к устойчивому миру: сотрудничество и интеграция". Форум организуется правительством Чеджу при поддержке МИД. В числе наиболее актуальных и обсуждаемых - вопрос объединения Кореи.

Особой темой стала роль СМИ в укреплении мира в современных условиях. Корейский фонд во время форума организовал специальную сессию "Роль мировых СМИ в обеспечении мира на Корейском полуострове и во всем мире". На ней представители средств массовой информации из 27 государств рассказали о своем видении дальнейшего развития ситуации на Корейском полуострове. Акцент был сделан на том, что журналисты не должны провоцировать конфликты и разногласия. По мнению вице-президента Корейского фонда Сон Ин Кима, значение СМИ становится все более весомым.

Международный форум в Чеджу объединил известных политиков и экспертов из КНР, Японии, Австралии, Австрии, Хорватии, США и многих других стран, которые обсуждали проблемы укрепления мира и безопасности в регионе, в целом на планете. В числе других рассматривалась и китайско-американская торгово-экономическая проблематика. Как отметил в ходе дискуссии экс-глава МИД КНР Ли Чжаосин, китайская сторона придерживается решения всех проблемных вопросов за столом мирных переговоров на основе взаимного уважения.

Основным же вопросом на встрече было урегулирование ситуации на Корейском полуострове. К примеру, советник Института стратегии национальной безопасности Республики Корея Чо Сон Рел обозначил важность двух прошедших американо-северокорейских саммитов, обратив внимание на безрезультативность второго из них в Ханое. При этом на форуме в Чеджу была подтверждена официальная позиция Южной Кореи бороться за мир и объединение.

Корейский фонд

В работе форума в Чеджу также было огромным значение Корейского фонда, который существует под эгидой Министерства иностранных дел. Фонд создан для содействия лучшему пониманию Кореи в международном сообществе и глобальной дружбе путем проведения различных обменных мероприятий с другими государствами. Причем в спектре этой дружбы - страны всех континентов, в том числе Беларуси.

Реализуемые фондом программы действительно помогают лучше понять культуру, историю этой страны и прочувствовать мирные устремления корейского народа, который хочет жить и процветать вместе с другими странами нашей планеты.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-

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репортаж, Республика Корея
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