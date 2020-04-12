Решение о снятии санитарных ограничений в США будет принято в ближайшее время - Трамп

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 12 апреля 2020
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:30 Папа Римский впервые выступил с пасхальной речью внутри пустого собора Святого Петра В мире
17:22 Футболисты БАТЭ разгромили "Минск" в 4-м туре чемпионата Беларуси Спорт
16:39 ФОТОФАКТ: Два пожарных расчета тушили горящую траву в Гомельском районе Происшествия
16:27 Премьер-министра Великобритании выписали из больницы В мире
16:10 ОПЕК+ продолжит переговоры по незавершенной сделке 12 апреля В мире
15:46 Экипаж МКС отметит День космонавтики совместным ужином на борту Технологии
15:23 Ученые исключают возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных В мире
15:04 Британский парламент возобновит работу 21 апреля В мире
14:51 МЧС Минска проводит рейды по заброшенным постройкам Регионы
14:35 Площадь Победы в Минске почти готова к открытию после реставрации Регионы
13:51 Акцию "Дом без насилия" проведут в Минске онлайн Регионы
13:19 В Жабинковском районе сотрудники ГАИ спасли упавшего в колодец мужчину Происшествия
12:53 Решение о снятии санитарных ограничений в США будет принято в ближайшее время - Трамп В мире
12:35 В России число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло почти втрое В мире
12:17 Еврокомиссия представит рекомендации по пошаговому ослаблению чрезвычайных мер В мире
12:03 ФОТОФАКТ: Вербное воскресенье празднуют в Гродно Регионы
11:26 Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 13 апреля Общество
11:20 В Индийском океане произошло землетрясение В мире
11:17 Африканские нефтяники заявили о сокращении добычи вместе с ОПЕК+ В мире
11:10 Более 64 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси Общество
11:00 Футболисты "Минска" примут БАТЭ в матче 4-го тура чемпионата Беларуси Спорт
10:43 Японцы нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера В мире
10:10 Как выглядит онлайн-обучение витебских студентов-медиков Регионы
09:41 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,77 млн В мире
09:14 В Витебском районе сгорело 30 т соломы Происшествия
09:10 В Быхове на пожаре погиб предприниматель Происшествия
09:01 Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху Общество
09:00 Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье Общество
00:35 Узбекистан прислал в Беларусь самолет с медицинскими масками и другими средствами защиты Общество
11.04.20
11.04.20 23:43 В главном аэропорту Нидерландов задержали вооруженного мужчину В мире
Все новости
Все новости
В мире
12 апреля 2020, 12:53

Решение о снятии санитарных ограничений в США будет принято в ближайшее время - Трамп

Фото Associated Press
Фото Associated Press
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Премьер-министра Великобритании выписали из больницы
Ученые исключают возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что в ближайшее время, после консультации с экспертами, будет решено, когда санитарные ограничения в стране будут сняты. Об этом сообщает ТАСС.

"Я довольно скоро приму решение. Мы создаем консультативный совет с участием некоторых из наиболее выдающихся лидеров буквально из всех сфер, в том числе политики, бизнеса и медицины, - сказал Дональд Трамп. - Мы примем это решение довольно скоро". Американский лидер подчеркнул, что он учтет "мнение многих умных людей, профессионалов, врачей, крупных предпринимателей".

Действие санитарных ограничений ранее было продлено президентом страны до 30 апреля. Сейчас в штатах работают лишь магазины и аптеки, которые продают товары первой необходимости, рестораны и кафе принимают заказы только навынос.

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 20,5 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус США Трамп
Новости рубрики В мире
Фото EPA - EFE Папа Римский впервые выступил с пасхальной речью внутри пустого собора Святого Петра
Борис Джонсон. Фото ТАСС Премьер-министра Великобритании выписали из больницы
Фото Reuters ОПЕК+ продолжит переговоры по незавершенной сделке 12 апреля
Фото из архива Ученые исключают возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных
Фото GLOBAL LOOK PRESS Британский парламент возобновит работу 21 апреля
Фото ТАСС В России число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло почти втрое
Главное
Патрик О'Коннор во время брифинга ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом - глава миссии
Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху
Более 64 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в июле - Минэнерго
Топ-новости
Лукашенко: Пасха напоминает о созидательном милосердии и наполняет сердце христианской мудростью
Узбекистан прислал в Беларусь самолет с медицинскими масками и другими средствами защиты
МИД Беларуси помог вернуться на родину более 6,5 тыс. соотечественников
ФОТОФАКТ: Два пожарных расчета тушили горящую траву в Гомельском районе
Площадь Победы в Минске почти готова к открытию после реставрации
Ученые исключают возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных
Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях COVID-19 - глава миссии ВОЗ
Минэкономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии
В Беларуси намерены начать делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19
В Беларуси выполнено 5,8 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым
Прямые телефонные линии дают возможность услышать, какие вопросы волнуют людей в регионах - Рунец
ФОТОФАКТ: Более сотни деревьев высадили во время экологической акции в Витебске
Команда Президента в 11-й раз стала победителем любительского хоккейного турнира
"Садиться за роспись надо только со светлыми мыслями": репортаж из музея пасхальной писанки
Учебный год продлевать не планируется - Минобразования
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.