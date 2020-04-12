Решение о снятии санитарных ограничений в США будет принято в ближайшее время - Трамп

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что в ближайшее время, после консультации с экспертами, будет решено, когда санитарные ограничения в стране будут сняты. Об этом сообщает ТАСС.

"Я довольно скоро приму решение. Мы создаем консультативный совет с участием некоторых из наиболее выдающихся лидеров буквально из всех сфер, в том числе политики, бизнеса и медицины, - сказал Дональд Трамп. - Мы примем это решение довольно скоро". Американский лидер подчеркнул, что он учтет "мнение многих умных людей, профессионалов, врачей, крупных предпринимателей".

Действие санитарных ограничений ранее было продлено президентом страны до 30 апреля. Сейчас в штатах работают лишь магазины и аптеки, которые продают товары первой необходимости, рестораны и кафе принимают заказы только навынос.

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 20,5 тыс. человек.-0-