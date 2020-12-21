Решение властей Польши запретить передвижение в новогоднюю ночь незаконно - омбудсмен

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение властей Польши запретить передвижение в новогоднюю ночь безосновательно и представляет собой нарушение гражданских прав и свобод. Об этом заявил на пресс-конференции польский омбудсмен Адам Боднар, сообщает ТАСС.

По его словам, польские власти приняли распоряжение о запрете передвижения с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января, опираясь на положение закона об инфекционных болезнях, где есть пункт о нормах перемещения граждан. Однако, как считает Адам Боднар, на основе этой нормы нельзя делать вывод о том, что можно полностью запретить передвижение.

"Так делать нельзя. Лишение нас гражданских прав и свобод на основании распоряжения не должно иметь места", - сказал он, подчеркнув, что поддерживает правительство в области борьбы с распространением коронавируса. "Но если правительство выдумывает механизмы ограничения прав на рыхлых правовых основаниях, моя обязанность - высказать свою позицию", - указал Адам Боднар.

Ранее в эфире телеканала TVN24 пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, отвечая на вопрос о том, будет ли полиция в новогоднюю ночь штрафовать выходящих из дома без острой необходимости граждан, указал, что на основании распоряжения такая возможность будет.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в одном из последних интервью заявил, что власти рассматривают введение новых ограничений, в том числе касающихся передвижения, но это связано с принятием нового законодательства. По его словам, все будет зависеть от дисциплинированности граждан.

По итогам последних суток Минздрав Польши сообщил о 4633 новых случаях заражения и 77 летальных исходах. Всего, начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 207 333 человека, умерли 25 474, выздоровели 946 017.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте режим эпидемии. Правительство приняло решение ввести в стране частичный карантин - закрыты учреждения культуры, спортивные комплексы, гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране введен масочный режим, школьники учатся дистанционно, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Собираться в группах более пяти человек запрещено.

С 28 декабря до 17 января в Польше вводится общенациональный карантин - помимо уже действующих ограничений будут закрыты гостиницы, горнолыжные склоны и магазины, за исключением продовольственных, хозяйственных и аптек. Это решение было принято, чтобы избежать массового скопления людей в курортных городах в период начинающихся в стране с 4 января двухнедельных школьных каникул. По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, если не принять такие меры, может наступить третья волна эпидемии, во время которой суточный прирост новых заболевших будет достигать 40 тыс.-0-