Республика Корея и КНДР впервые за 14 лет соединили трансграничную дорогу

22 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея и КНДР соединили дорогу, идущую через демилитаризованную зону в районе города Чхорвон в 90 км к северо-востоку от Сеула.

Соединение трансграничной автодороги между Республикой Корея и КНДР происходит впервые за последние 14 лет. В ходе работ южнокорейская сторона проложила 1,7 км пути, северокорейская - 1,3 км.

Отмечается, что в дальнейшем дорога будет использоваться в ходе совместных работ обеих сторон по поиску останков военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов. Предполагается, что в этом районе находятся непогребенные останки как минимум 200 южнокорейских и десятков американских и французских солдат.

Их поиск является одним из пунктов межкорейского военного соглашения, подписанного в сентябре министрами обороны Республики Корея и КНДР после третьего межкорейского саммита. В него также входят меры по снижению напряженности и предотвращению случайных столкновений в приграничных районах и шаги по установлению взаимного доверия.-0-