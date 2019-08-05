5 августа, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея и США начинают совместные военные учения.
Сообщается, что учения с помощью компьютерного моделирования мер реагирования направлены на укрепление объединенной позиции союзников и для проверки способности справляться с любой чрезвычайной ситуацией на Корейском полуострове.
"В этом году ведется подготовка к совместным учениям для проверки наших основных оперативных возможностей в условиях военного времени", - заявил официальный представитель министерства обороны Республики Корея Чой Хён Су. Основная часть учений продолжится около двух недель.
В КНДР не поддержали проведение военных учений, заявив, что они могут негативно сказаться на переговорах по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном. -0-
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