5 августа, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея и США начинают совместные военные учения.

Сообщается, что учения с помощью компьютерного моделирования мер реагирования направлены на укрепление объединенной позиции союзников и для проверки способности справляться с любой чрезвычайной ситуацией на Корейском полуострове.

"В этом году ведется подготовка к совместным учениям для проверки наших основных оперативных возможностей в условиях военного времени", - заявил официальный представитель министерства обороны Республики Корея Чой Хён Су. Основная часть учений продолжится около двух недель.

В КНДР не поддержали проведение военных учений, заявив, что они могут негативно сказаться на переговорах по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном. -0-