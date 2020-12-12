Республика Корея из-за распространения птичьего гриппа ограничила работу птицеферм

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Корея распорядились провести внеплановую дезинфекцию на всех птицефермах страны, одновременно введя 48-часовой запрет на любые перемещения их персонала, транспортных средств и домашней птицы. Эти действия предприняты в связи с распространением в стране опасного штамма птичьего гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию корейского правительства.

По их данным, десять вспышек высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы с 28 ноября на фермах по всей стране, включая провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто. С тех пор в стране уничтожено по меньшей мере 361 тыс. уток, 1,5 млн кур и 885 тыс. перепелов. Эксперты заявляют, что вирус распространяется по стране с дикими перелетными птицами.

В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту и резкому росту цен.-0-