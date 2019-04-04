Республика Корея начала коммерческое использование мобильной сети 5G

4 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея стала первой страной, которая начала коммерческую эксплуатацию мобильной связи пятого поколения 5G.

Сообщается, что, телекоммуникационные компании SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Corp. начали предоставление гражданам услуги мобильной связи этого стандарта.

Технология 5G предполагает высокоскоростную передачу данных и является развитием предыдущих стандартов: GSM, 3G, 4G/LTE. Она обеспечит не только более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна, но и существенно меньшие задержки передачи данных. Внедрение 5G сможет повысить скорость передачи информации до 1 ГБ в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.-0-