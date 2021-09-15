Республика Корея планирует отказаться от пластиковых отходов к 2050 году

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что количество пластиковых отходов в стране будет сокращено на 60% к 2030 году и на 100% к 2050 году, сообщает телерадиокомпания KBS World.

"Пластик разлагается в природе около 450 лет, а микропластик представляет угрозу не только морским обитателям, но и здоровью людей", - сказал Мун Чжэ Ин, добавив, что Республика Корея будет продолжать укреплять международное сотрудничество для решения проблемы пластиковых отходов, загрязняющих океан.

"Республика Корея к 2030 году сократит количество выбрасываемого ею пластикового мусора на 60%, а к 2050 году - на 100%", - заявил он.

Также Мун Чжэ Ин представил меры правительства по борьбе с загрязнением океана, включая установку большего количества сооружений для сбора и удаления отходов, а также продвижение разработки соответствующих технологий.-0-