Республика Корея планирует в 2022 году запустить первый лунный орбитальный аппарат

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство первого космического аппарата по исследованию Луны в Республике Корея завершат в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Запуск запланирован на август следующего года. На орбитальный аппарат установят высокоточную камеру - разработку Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). С ее помощью в течение года будут собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Республика Корея стала 11-м участником программы Artemis, подписав соответствующее соглашение в мае 2021 года.-0-