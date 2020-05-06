Республика Корея привлечет роботов к поискам останков погибших в Корейской войне бойцов

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командование Вооруженных сил Республики Корея задействует автономных роботов для поисков останков солдат, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов, сообщает телеканал KBS.

Такое решение принято с целью повысить эффективность поисковых работ. С помощью роботов военные планируют находить ежегодно не менее 500 останков солдат. Для этого будет создано специальное подразделение.

Несмотря на то, что за последние пять лет в этом направлении проделан большой объем работы, до сих пор не обнаружены останки 135 тыс. погибших воинов.-0-