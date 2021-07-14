Республика Корея ужесточает карантинные меры в регионах

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Корея введут с 15 июля в большинстве регионов страны второй уровень социального дистанцирования на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировало в среду национальное управление по контролю и профилактике заболеваний, сообщает ТАСС.

По его данным, за минувшие сутки в стране зафиксировано 1615 новых случаев заражения, что является антирекордом с начала пандемии. В связи с этим почти во всех районах, кроме столичного региона, с четверга уровень социального дистанцирования повышается до второго, что предусматривает ограничения на время работы общественных заведений и собрания более восьми человек.

В Сеуле, Инчхоне и провинции Кенгидо с начала этой недели уже действуют карантинные ограничения максимального, четвертого уровня. Гражданам рекомендуется сократить до минимума личные контакты, без крайней необходимости не посещать места скопления людей. До 18.00 разрешены частные встречи с участием не более четырех, а после 18.00 - максимум двух человек.

Предприятия и организации, за исключением подразделений, связанных с производством, перешли на гибкий график, при этом не менее 30% их сотрудников должны работать удаленно. Предприятия общественного питания открыты до 22.00, а развлекательные заведения, такие как ночные клубы, бары и салоны караоке, полностью закрыты. Запрещены любые митинги, демонстрации и иные массовые политические акции. Исключение сделано лишь для одиночных пикетов.

В Южной Корее на протяжении восьми дней подряд регистрируется более тысячи заразившихся коронавирусом, из них около 80% - в столичном регионе. С момента начала вакцинации одной дозой вакцин от коронавируса привиты 16 млн человек, или около 30% населения страны. 402 вакцинированных умерли, однако прямая связь между прививкой и смертью установлена лишь в одном случае.-0-