Республика Корея ввела обязательный масочный режим

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Корея ввели в общественном транспорте и местах скопления людей на территории всей страны обязательный масочный режим для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, информирует ТАСС.

По сообщению национального управления по контролю и профилактике заболеваний, ношение масок обязательно также в медицинских и детских дошкольных учреждениях независимо от уровня социального дистанцирования.

Начиная с 13 октября с нарушителей будет взиматься штраф до 100 тыс. вон ($85). Ответственные за эксплуатацию объектов с обязательным масочным режимом могут быть оштрафованы на сумму до 3 млн вон ($2,6 тыс.) за неспособность обеспечить его соблюдение.

В то же время исключения из правил сделаны для детей в возрасте до 14 лет и лиц, которые не могут носить маски по медицинским показаниям. Защитные маски разрешено снимать во время медицинских процедур, приема пищи и плавания в бассейне. Штраф в этих случаях людям не грозит.

В свою очередь Министерство здравоохранения и социального обеспечения информировало, что в стране возобновилась программа бесплатной вакцинации от гриппа. Она была приостановлена 22 сентября, когда выяснилось, что около 5 млн доз вакцины могли испортиться из-за неправильного хранения. Однако проведенная проверка показала, что вакцина не потеряла своих свойств. В Республике Корея в нынешнем году развернули массовую бесплатную вакцинацию населения от сезонного гриппа, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения на фоне пандемии.

В Республике Корея за минувшие сутки выявили 102 случая заражения новым коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 24 805.-0-