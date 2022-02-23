Reuters: эскалация ситуации вокруг Украины приведет к резкому росту мировых цен на продукты

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскалация напряженности вокруг Украины приведет к повышению мировых цен на продовольствие, которые и без того близки к многолетним максимумам, сообщает Reuters.

Россия и Украина сегодня являются мировыми лидерами в области поставок сельскохозяйственных культур. Обострение ситуации между этими странами, вероятно, вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные источники поставок.

В общей сложности на Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% мировых поставок кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла. Трейдеры опасаются, что обострение конфликта может повлиять на поставки продукции и спровоцировать борьбу между импортерами.

Во вторник, 22 февраля, фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго подскочили более чем на 2%, цены на кукурузу достигли семимесячного максимума, выросла стоимость и соевых бобов.

"Перебои с поставками из региона Черного моря повлияют на общую глобальную доступность, - сказал Reuters Фин Зибелл, экономист по агробизнесу в Национальном банке Австралии. - Покупатели на Ближнем Востоке и в Африке будут искать альтернативные источники".

"Корабли избегают захода в Черное море из-за риска войны, - сказал один из сингапурских трейдеров. - Перебои с поставками уже происходят".

Эксперты отмечают, что перебои с поставками могут иметь глобальный характер. В частности, прогнозируется повышение спроса на ингредиенты для выпечки хлеба в США и Канаде. Такая ситуация приведет к росту глобальной продовольственной инфляции.

Дальнейшему росту цен на зерновые и масличные культуры также способствует повышение стоимости на нефть. Накануне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE поднималась до $98,02, что стало максимумом с сентября 2014 года.-0-