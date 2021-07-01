Ревакцинация от COVID-19 началась в Москве

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Москвы могут пройти ревакцинацию от COVID-19 с 1 июля в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". С 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в городских поликлиниках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Сергей Собянин уточнил, что ревакцинироваться можно будет любым препаратом, зарегистрированным в Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии "Спутник V" (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вакцинировались первый раз, сообщил мэр.

"Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "Дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз", - отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, власти Москвы совместно с Минздравом России выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. "Но сегодня с учетом напряженной эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев", - сообщил мэр.

Сергей Собянин рекомендовал спустя полгода привиться и гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией. "Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител", - подчеркнул он.-0-