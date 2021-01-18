Революция роботов и удаленка: как изменится рынок труда в ближайшие 5 лет

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Всемирного экономического форума составили список важнейших тенденций, которые будут определять ситуацию на глобальном рынке труда в ближайшие пять лет. Некоторые изменения произойдут вследствие пандемии, но все главные тренды так или иначе уже были обусловлены технологическим прогрессом, сообщает Центр новостей ООН.

Автоматизация

Автоматизация производства происходит гораздо быстрее, чем ожидалось. И на фоне пандемии этот процесс только ускорился. Из-за этого работу в ближайшие пять лет потеряют 85 млн человек. Ожидается, что в 2025 году работа будет распределена примерно поровну между людьми и машинами.

Революция роботов

Эксперты прогнозируют, что одновременно с автоматизацией производства в результате так называемой "революции роботов" на глобальном рынке труда будет создано 97 млн новых рабочих мест. Большинство из них - в сфере искусственного интеллекта. Многие новые должности будут связаны также с созданием контента для социальных сетей. Среди других сфер деятельности, перспективных с точки зрения поиска работы, - зеленая экономика, сфера услуг, маркетинг, сфера продаж и инженерное дело.

Аналитическое мышление, креативность и гибкость

Именно эти три качества в ближайшие пять лет работодатели будут больше всего ценить в своих сотрудниках. Кроме того, сообщают эксперты, соискателям работы не повредят стрессоустойчивость и обучаемость.

Переподготовка кадров

Почти половине всех работников в мире понадобится пройти различные курсы повышения квалификации и программы переподготовки. Именно на дополнительном обучении сотрудников сосредоточат свои усилия наиболее конкурентоспособные компании.

Удаленная работа

Примерно 84% работодателей в ближайшие пять лет переведут часть своих сотрудников на удаленную работу, считают эксперты. Речь идет примерно о 44% рабочей силы. При этом некоторые руководители считают, что это может негативно отразиться на производительности труда и сотрудникам понадобится время, чтобы адаптироваться к новым условиям.-0-