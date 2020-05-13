Режим ЧЭС объявили в Болгарии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Болгарии провело 13 мая в видеоформате внеочередное заседание, по итогам которого в стране объявлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС), который будет действовать с 14 мая по 14 июня, передает ТАСС.

Президент страны Румен Радев подписал поправки к закону о здоровье, который разрешает правительству принимать решение о введении ограничений в зависимости от эпидемической ситуации. Закон был принят накануне Народным собранием (парламентом) страны. Режим ЧЭС приходит на смену чрезвычайному положению.

"После проведенной главным государственным санитарным врачом оценки существующего эпидемического риска в Болгарии констатирована непосредственная опасность для жизни и здоровья граждан. На основании этого глава Минздрава Болгарии предложил правительству объявить чрезвычайную эпидемическую ситуацию", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Болгарии.

"Сегодня в стране завершается чрезвычайное положение, одновременно был опубликован закон о здоровье, который дает возможность правительству вводить противоэпидемические ограничения. Мы воспользовались этим законом, так как существенного изменения эпидемической ситуации в стране пока не произошло. Правительство согласилось, что пандемия COVID-19 представляет реальную опасность для здоровья граждан, и приняло решение о введении ЧЭС", - объявил на брифинге министр здравоохранения Кирил Ананиев.

Министр подчеркнул, что эффективных методов лечения и иммунной профилактики нет, а коронавирус обладает высокой степенью опасности.

Противоэпидемические мероприятия сохраняются. На данный момент введения дополнительных ограничений для граждан не планируется. С 5 июня планируется восстановить футбольный чемпионат страны, созданы условия для возобновления тренировок членов сборных команд. Карантинный 14-дневный режим для всех прибывающих на территорию Болгарии пока сохраняется.-0-