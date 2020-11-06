Режим ЧП из-за коронавируса вводят в Латвии с 9 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения вводится в Латвии с 9 ноября до 6 декабря из-за распространения коронавируса нового типа. Такое решение было принято на заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению, сообщает ТАСС.

По информации местного агентства Leta, режим ЧП вводится на определенный срок, но не более чем на три месяца. Такие ограничения могут быть отменены досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена. За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧП, предусмотрен штраф в размере от 10 до 2 тыс. евро для физических лиц и от 140 до 5 тыс. евро - для юрлиц.

На обозначенный период в Латвии будут отменены и запрещены все публичные мероприятия, за исключением организованных вне помещений собраний, шествий и пикетов. "На частных мероприятиях вместе смогут собираться не более десяти человек и не более двух семей. Места проведения культурных, религиозных и спортивных мероприятий могут работать с 06.00 до 20.00 по местному времени. Кроме того, будут отменены и запрещены все спортивные мероприятия и соревнования, за исключением ряда международных, которые должны будут проходить без зрителей", - уточняется в сообщении.

Правительство также постановило, что в период режима ЧП в Латвии будет ограничена работа торговых центров. "По выходным и праздничным дням здесь будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, оптикой, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места оказания телекоммуникационных услуг. В торговых центрах, на открытых рынках и в местах уличной торговли необходимо носить маски", - указывает агентство.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. За истекший период выявлено 7476 инфицированных, 95 из них умерли, 1444 выздоровели. На лечении в больницах страны сейчас находятся 258 пациентов с инфекцией, 247 из них - в состоянии средней степени тяжести, 11 - в тяжелом состоянии.-0-