Режим ЧП на польской границе будет действовать минимум 30 дней

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Польши утвердил постановление президента о введении чрезвычайного положения на границе. Режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен. Об этом сообщает "Польское радио".

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения в Люблинском и Подляском воеводствах. Польские власти убеждены, что введение режима ЧП в приграничной зоне является необходимым шагом во избежание миграционного кризиса.

Вечером 6 сентября польский Сейм поддержал решение правительства о введении режима чрезвычайного положения. За решение высказались 247 парламентариев. Отмечается, что режим ЧП затрагивает 183 населенных пункта.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. В УВКБ также подчеркнули, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище.-0-