Режим ЧП объявлен в Греции из-за циклона "Янос"

17 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Режим ЧП объявлен на западе Греции в связи с приближением мощного средиземноморского циклона "Янос", сообщает газета Kathimerini.

По словам заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса, чрезвычайное положение объявлено в муниципалитетах Илия, Ахея, Этолия и Акарнания, Мессиния, а также на островах Итака, Кефалония и Закинф.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что мощный циклон может привести к сильнейшим ливням, граду, затоплениям, падению деревьев и оползням.

Власти Греции рекомендуют гражданам закрыть и укрепить окна в домах, не приближаться к руслам рек, перейти на верхние этажи домов, которые находятся выше уровня ближайших водоемов.-0-